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ZTK 5'inci turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Demirören Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci tur rövanşında 17 ve 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, kupada salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

17 Aralık Salı:
13.00 Vanspor FK - Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)
14.30 Antalyaspor - Eyüpspor (Kadir Sağlam)
16.30 Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor (Serkan Tokat)
18.30 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor (Mert Güzenge)
20.45 Tuzlaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)

18 Aralık Çarşamba:
13.00 Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş (Kutluhan Bilgiç)
13.45 Keçiörengücü - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Hakan Ceylan)
14.30 Gaziantep FK - GMG Kırklarelispor (Tugay Kaan Numanoğlu)
16.30 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor (Alper Çetin)
18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük (Sarper Barış Saka)
20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe (Emre Malok)

19 Aralık Perşembe:
13.00 Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
14.30 Yukatel Denizlispor - Altınordu (Cihan Aydın)
16.30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon (Bahattin Şimşek)
18.30 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
20.45 Trabzonspor - Altay (Burak Şeker)

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