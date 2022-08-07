Zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu! Ankara, İstanbul İzmir...
Zorunlu trafik sigortası Ağustos ayı fiyatları, araç sahipleri tarafından merak ediliyordu. Rakamlar açıklandı.
Araç sahiplerinin sıklıkla araştırdıkları konuların başında önce akaryakıt fiyatları, sonra ise trafik sigortası geliyor. Her ay belirlenen zorunlu trafik sigortasının Ağustos ayı fiyatları belli oldu. Buna göre İstanbul’da trafiğe yeni çıkan araç için uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 oldu.
Zorunlu trafik sigortası yaptırmayanlar ise 169 TL ceza ödemek durumunda kalacak.
Zorunlu trafik sigortasında, Ağustos fiyatları belli oldu. Azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2.25 oranında artırılması kararlaştırılan Zorunlu Trafik Sigortasında yapılan düzenlemelerle birlikte Mayıs-Ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı. İşte Zorunlu Trafik Sigortası haberinin detayları...
Cezası 169 TL
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyona koşuyor. Tüm araçlar için tipi ne olursa olsun ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ yaptırılması gerekiyor. Ancak son dönemde fiyat artışı nedeniyle 5-6 milyon aracın trafik sigortası yaptırmadığı veya yenilemediği ifade ediliyor.