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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan mesajına tepki verdi. Köksal, savcılık soruşturması nedeniyle gözaltına alındı.

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Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tepki gösterdi. Kurumu bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, Güler'e Ramazan mesajı sebebiyle sert tepki gösterdi. Güler'e mail atan Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" derken, olay sosyal medyada infiale neden oldu.

ZORLU CEO'SU GÖZALTINA ALINDI

Tepkilerin ardından savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan Köksal hakkında re'sen soruşturma başlattı.

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