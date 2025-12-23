Zor günleri geride bırakan Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, özel hayatındaki mutluluğuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı, eşi Samar Dadgar ile birlikte verdiği romantik pozları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle yıllardır adından söz ettiren Özcan Deniz, bir süredir ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı ailevi problemlerle gündemdeydi.
53 yaşındaki sanatçı, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyiyle hukuki süreç yaşamış, bu gelişmeler magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.
Ailesiyle yollarını ayırdığını açıkça dile getiren Özcan Deniz, artık hayatındaki tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti.
Bu açıklamanın ardından Deniz çifti, birlikteliklerini ve mutluluklarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdürüyor.