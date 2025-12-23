BIST 11.298
|
Zor günleri geride bırakan Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, özel hayatındaki mutluluğuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı, eşi Samar Dadgar ile birlikte verdiği romantik pozları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Zor günleri geride bırakan Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı - Resim: 1

Şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle yıllardır adından söz ettiren Özcan Deniz, bir süredir ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı ailevi problemlerle gündemdeydi. 

Zor günleri geride bırakan Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı - Resim: 2

53 yaşındaki sanatçı, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyiyle hukuki süreç yaşamış, bu gelişmeler magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Zor günleri geride bırakan Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı - Resim: 3

Ailesiyle yollarını ayırdığını açıkça dile getiren Özcan Deniz, artık hayatındaki tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti. 

Zor günleri geride bırakan Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı - Resim: 4

Bu açıklamanın ardından Deniz çifti, birlikteliklerini ve mutluluklarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdürüyor.

