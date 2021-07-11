'Zor bir dönemden geçiyoruz' deyip Vildan Atasever konuştu: Mesleğinden dolayı...
Müzisyen Mehmet Erdem ile aşk yaşayan 39 yaşındaki oyuncu Vildan Atasever, Hülya Koçyiğit'e konuştu.
Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in "Film Gibi Hayatlar" programının bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Vildan Atasever oldu. Beş yaşında oyuncu olmaya heveslenen Atasever çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Atasever, "İzlediğim Yeşilçam filmleri, sizin filmleriniz, babaannemin hikâye anlatıcılığı, hikâye anlatırken beni o duygunun içine sokması, beni bunun içine alması heveslendirdi." dedi.
"Beni çok etkiliyordu ve çok güçlüydü" diyen Atasever "Bu gücün, bu etkileşimin çok kuvvetli olduğunu gördüm. Oyuncu olmak istedim" diye konuştu.
Oyunculukta keskin çizgileri olmadığını belirten Atasever, "Spesifik olarak söyleyemem. 'Şu karakterde bir kadını oynamak istiyorum' diyemem." şeklinde konuştu.