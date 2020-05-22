Zoom ücretsiz kullanıcı kaydı almayı durdurdu!
Corona virüs döneminde hayli popüler hale gelen Zoom, bazı bölgelerde ücretsiz kullanıcı kaydı almayı durdurdu.
Dünya genelinde 330 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi.
17
Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.
27
İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.
37
O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.
47