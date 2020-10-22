Zonguldak'taki 'Yeşil köy'ü koronavirüs vurdu! 23 kişi pozitif çıktı 75 temaslı var

Gökçebey'e bağlı, 589 nüfuslu Yeşil köyde, 17 evde yaşayan 23 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köyde yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 75 kişinin de koronavirüse yakalananlarla temaslı olduğunu tespit etti.