Zonguldak'taki 'Yeşil köy'ü koronavirüs vurdu! 23 kişi pozitif çıktı 75 temaslı var
ZONGULDAK'ta Yeşil köy, koronavirüsün ülkede görüldüğü ilk günlerde oluşan 'karantina' görüntülerini hatırlattı. Jandarma giriş ve çıkışlarda 24 saat nöbet tutmaya başladı. Karantinaya alınan köyde 23 kişi pozitif çıktı.
Gökçebey'e bağlı, 589 nüfuslu Yeşil köyde, 17 evde yaşayan 23 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köyde yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 75 kişinin de koronavirüse yakalananlarla temaslı olduğunu tespit etti.
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Gökçebey Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.
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Karantina kararı, cami hoparlörünün yanı sıra köyde devriye gezen jandarma ekiplerince halka duyuruldu.
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Evlerden çıkmayın uyarısı: Duyuruda, köylülerin ihtiyaçlarının jandarma ve kaymakamlıkça karşılanacağı belirtilerek, acil olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması istendi.
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