Zonguldak'ta komşusunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Maktulün altın bilezik ve küpesinin bulunamadığını tespit eden ekipler, kentteki kuyumcu dükkanlarında gerçekleştirdiği incelemelerde Biryan'ın komşusu Ahmet S.'nin, kadının kaybolduğu gün bir kuyumcuya 5 bin lira değerindeki bilezik ile küpeyi sattığını belirledi.