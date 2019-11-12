Zonguldak'ta komşusunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
ZONGULDAK'ta iki ay önce kaybolan ve cesedi ormanda bulanan 55 yaşındaki kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan komşusu tutuklandı.
ZONGULDAK İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de 5 çocuk annesi Sultan Biryan'ın (55) cesedinin geçen eylül ayında evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunmasına ilişkin çalışmalarını tamamladı.
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Maktulün altın bilezik ve küpesinin bulunamadığını tespit eden ekipler, kentteki kuyumcu dükkanlarında gerçekleştirdiği incelemelerde Biryan'ın komşusu Ahmet S.'nin, kadının kaybolduğu gün bir kuyumcuya 5 bin lira değerindeki bilezik ile küpeyi sattığını belirledi.
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Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Savcılık sorgusu tamamlanan Ahmet S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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