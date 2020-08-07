Zonguldak'ta kilosu nedeniyle sevdiği kızla evlenemedi 6 ayda 212 kilo verdi

"Arkadaşları hor gördüler, 'Sen ona yakışmıyorsun' dediler"

Akın Türkoğlu, kilo vermek için 6 aydır her yere yürüyerek gittiğini anlatarak, "7 yaşımda aşırı yemek yemeye başladım. Kendimi durduramıyordum. 15 yılda 212 kilo alarak, 296 kiloya kadar çıktım. Kilolarımdan dolayı sokağa çıkamıyordum. Hayattan soğumuştum. Sekiz yıl sevdiğim bir kız vardı. Evlenmek istiyordum. Ailesi beni istemedi, arkadaşları kilolarımdan dolayı hor gördüler. Ona, 'Sen ona yakışmıyorsun' dediler. Çok hırs yapmıştım. Mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdim." dedi.