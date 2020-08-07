Zonguldak'ta kilosu nedeniyle sevdiği kızla evlenemedi 6 ayda 212 kilo verdi
ZONGULDAK'ta yaşayan genç tam bir azim göstergesi. Tartıda 296 kiloyu gören, fazla kiloları nedeniyle sevdiği kızın ailesi tarafından reddedilen Akın Türkoğlu altı ayda 212 kilo verdi.
Alaplı ilçesinde yaşayan Akın Türkoğlu, 7 yaşından itibaren aşırı yemek yeme isteğinden dolayı kilo almaya başladı. Son 15 yılda hızla kilo alan Türkoğlu, 296 kiloya kadar çıktı. Türkoğlu, evlenmeye karar verdiği 8 yıllık kız arkadaşını ailesinden istedi. Genç kızın ailesi ise Türkoğlu'nun fazla kiloları nedeniyle olumsuz yanıt verdi. Türkoğlu, bu durumdan sonra kilolarına 'dur' dedi, zayıflamak için harekete geçti. Genç adam 84 kiloya kadar düşmeyi bakın nasıl başardı...
Her gün 25 kilometre yürüdü, sadece...
Kiloları nedeniyle güçlükle yürüyen Türkoğlu, kız arkadaşının mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdi. 6 ay önce her gün 25 kilometre yürüyerek sadece çorba ve su ile beslenmeye başlayan Türkoğlu, hızla kilo vermeye başladı.
Azmi ile örnek olabilecek nitelik taşıyan genç, 6 ayın sonunda da 212 kilo vererek, 84 kiloya düşmeyi başardı.
"Arkadaşları hor gördüler, 'Sen ona yakışmıyorsun' dediler"
Akın Türkoğlu, kilo vermek için 6 aydır her yere yürüyerek gittiğini anlatarak, "7 yaşımda aşırı yemek yemeye başladım. Kendimi durduramıyordum. 15 yılda 212 kilo alarak, 296 kiloya kadar çıktım. Kilolarımdan dolayı sokağa çıkamıyordum. Hayattan soğumuştum. Sekiz yıl sevdiğim bir kız vardı. Evlenmek istiyordum. Ailesi beni istemedi, arkadaşları kilolarımdan dolayı hor gördüler. Ona, 'Sen ona yakışmıyorsun' dediler. Çok hırs yapmıştım. Mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdim." dedi.