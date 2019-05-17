Zonguldak'ta kabızlık nedeniyle ilaç tedavisi gören 11 aylık Kumsal Kalafat öldü

Zonguldak Elvanpazarcık beldesinde yaşayan Semra Kalafat (30) ve Tuncay Kalafat’ın (37), 3 çocuğundan en küçüğü olan Kumsal Kalafat, Çarşamba günü kabızlık nedeniyle ailesi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne götürüldü.