Zonguldak'ta eşini terk edip sahte istihbaratçıya kaçtı! Bana ilaç verdi, utançla...

ZONGULDAK'ta M.İ. (39), kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtıp, ilişki yaşadığı S.A.'yı çıkan tartışmada silahla tehdit ederek, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanmaya başlandı.

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Olay, şubat ayında, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran evli S.A., kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtan M.İ. ile ilişki yaşamaya başladıklarını ve eşini terk edip, kiraladığı evde oturmaya başladığını anlattı. Bir süre sonra aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu tartıştıklarını kaydeden S.A., olay günü M.İ.'nin silahla eve gelip, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.İ. hakkında 'silahla tehdit' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.İ., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. S.A. ise duruşmaya gelmedi.



"Bana ilaç verdi"

Mahkemede ifade veren, evli ve 2 çocuk babası M.İ., 9 ay ilişki yaşadığı S.A.'ya ev tuttuğunu ve kirasını kendisinin ödediğini öne sürdü. Maddi durumunun daha sonra bozulduğunu ve aralarında anlaşmazlık çıktığını kaydeden M.İ., "O gün beni aradı, ağlayarak 'Kendimi öldüreceğim' dedi. Ben de o sırada ormanda çalışıyordum. Ormanda yaban hayvanlarını korkutmak için taşıdığım kurusıkı yanımdaydı. Yanına gittim. Bana ilaç verdi. Kalp ritim bozukluğu olduğu için tedavi görüyordum." ifadelerini kullandı.



"30 bin lira ver, evime gideyim"

"İlacı alınca başım döndü" diyen M.İ. "Bana 'Seninle 9 aydır birlikteyim. 30 bin lira ver, evime gideyim' dedi. Ben 1 yıldır evin kirasını, her ihtiyacını karşıladığımı söyledim. Ben 'Evine dön, çocuklarına bak' dedim. Sonra sinirlendim, 'Bu utançla yaşayamam, öldürürüm kendimi' dedim sonra bayılmışım. Ben evdeyken silah arabadaydı. Tehdit etmedim. Olay günü cinsel ilişki yaşamadık. 3 gün önce evine gittiğimizde cinsel ilişkiye girdik" dedi.