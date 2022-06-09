Zonguldak'ta dereler renk değiştirdi! Sular artık sarı akıyor
Zonguldak kent merkezinde gece yağan sağanak yağmur neticesinde derelerin rengi sarıya döndü. Yüksek kesimlerden, yağmurla beraber inen toprak ve çamur dereye karıştı, suyun rengi sapsarı oldu. Halk bu görüntü karşısında şaştı kaldı.
Zonguldak'ta gece saatlerinde yağan yoğun sağanak yağmuru, yüksel kesimlerdeki toprak ve çamurları derelere kadar taşıdı. Derelere karışan çamur ve tortular bakın suyun rengini nasıl değiştirdi...
Zonguldak’ta gece saatlerinden yağan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde ki dereler sarı renge boyandı.
Zonguldak’ta gece saatlerinde yağan sağanak yağış nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlar derelere karıştı.
Çamurun derelere karışması sonucunda kent merkezinde ki dereler sarı renge büründü. Derenin sarı rengde olduğunu gören vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Bu kirli görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen halk, ne yapacağını şaşırdı.