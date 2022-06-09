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Zonguldak'ta dereler renk değiştirdi! Sular artık sarı akıyor

Zonguldak'ta dereler renk değiştirdi! Sular artık sarı akıyor

Zonguldak kent merkezinde gece yağan sağanak yağmur neticesinde derelerin rengi sarıya döndü. Yüksek kesimlerden, yağmurla beraber inen toprak ve çamur dereye karıştı, suyun rengi sapsarı oldu. Halk bu görüntü karşısında şaştı kaldı.

Zonguldak'ta dereler renk değiştirdi! Sular artık sarı akıyor

Zonguldak'ta gece saatlerinde yağan yoğun sağanak yağmuru, yüksel kesimlerdeki toprak ve çamurları derelere kadar taşıdı. Derelere karışan çamur ve tortular bakın suyun rengini nasıl değiştirdi...

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Zonguldak'ta dereler renk değiştirdi! Sular artık sarı akıyor

Zonguldak’ta gece saatlerinden yağan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde ki dereler sarı renge boyandı.
Zonguldak’ta gece saatlerinde yağan sağanak yağış nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlar derelere karıştı. 

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Zonguldak'ta dereler renk değiştirdi! Sular artık sarı akıyor

Çamurun derelere karışması sonucunda kent merkezinde ki dereler sarı renge büründü. Derenin sarı rengde olduğunu gören vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

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Zonguldak'ta dereler renk değiştirdi! Sular artık sarı akıyor

Bu kirli görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen halk, ne yapacağını şaşırdı.

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