Zonguldak'ta bel ağrısıyla hastaneye gitti hayatı karardı: Ömür boyu...

Görevli hemşire ise iddiaya göre, bacağında oluşan his kaybının zamanla geçeceğini ve normal olduğunu söyledi. Taburcu edilen İsmail İnam, bacağındaki his kaybı geçmeyince bir gün sonra tekrar aynı hastaneye başvurdu. Görevli doktor ise yaşadığı sorunun yapılan iğneyle değil bel ağrısıyla ilgili olduğunu söyledi.