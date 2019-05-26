Zonguldak'ta ağzına çelik halka sıkışan köpeği AFAD ekibi kurtardı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta ağzına çelik halka sıkışan köpeği AFAD ekibi kurtardı

ZONGULDAK'ta, sokak köpeğinin ağzına sıkışan çelik halka, AFAD görevlilerince hidrolik pedal kesme aletiyle kesilerek, çıkarıldı.

Zonguldak'ta ağzına çelik halka sıkışan köpeği AFAD ekibi kurtardı - Sayfa 1

ZONGULDAK kent merkezinde sokakta yürüyenler, köpeğin, ağzına sıkışan çelik halkayla dolaştığını gördü.

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Zonguldak'ta ağzına çelik halka sıkışan köpeği AFAD ekibi kurtardı - Sayfa 2

Köpeği alan çevredekilerden biri, İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

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Zonguldak'ta ağzına çelik halka sıkışan köpeği AFAD ekibi kurtardı - Sayfa 3

Veteriner, halkayı çıkaramayınca AFAD ekibinden yardım istedi.

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Zonguldak'ta ağzına çelik halka sıkışan köpeği AFAD ekibi kurtardı - Sayfa 4

İhbarla kliniğe gelen AFAD görevlileri, hidrolik pedal kesme aletiyle kestiği çelik halkayı köpeğe zarar vermeden çıkardı.

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