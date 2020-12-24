Zonguldak'ta Abdülhamid'in rüya projesinde sona gelindi! Türkiye'nin en büyük 3'üncüsü olacak
ZONGULDAK'ta Sultan Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen Filyos Projesi kapsamında yapımında, sona gelindi.
Sultan 2. Abdülhamid tarafından gemilerin yükleme- boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan proje geliştirildi. Bölge, 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı.
6 milyon metrekarelik alan 2015 yılında 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından endüstri bölgesinin altyapı, üstyapı ve idaresinde sorumlu yönetici şirket olarak atanan Tosyalı Holding ise geçen yıl çalışmalara başladı.
Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olacak: İnşaatı 2016 yılında başlayan ve üst yapısı büyük ölçüde biten Filyos Limanı, tamamlandığında Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olacak. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde de önemli konumda bulunacak Filyos Limanı'nın önemi, Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle de daha da arttı.
İlk konuğu 'Fatih' sondaj gemisi oldu: 2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, bir anda doğal gaz aramalarının merkezi konumuna geldi. Limanın ilk konuğu 'Fatih' sondaj gemisi oldu.