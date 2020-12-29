Zonguldak’ta 23 kez ceza kesildi bu yazıyı astı: Burada maske takmak zorunlu değildir

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan genelgeye Zonguldak'ta uymayan esnaf, işletmesine 'burada maske takmak zorunlu değildir' şeklinde yazı astı. Uyarılara rağmen işletmeye müşteri alan esnafa ceza kesildi. O esnaf 23 kez kendisine ceza yazıldığını iddia ederek 'Hiçbir yasanın üzerine genelge çıkamaz' diye konuştu.

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki şehir merkezinde tantuni dükkanı işleten Erkan Cinbir, iş yerinin camına, “Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz” yazısı astı. Yazıyı gören vatandaşlar da içeriye girerek yemek yemeye başladı. Şikayet üzerine iş yerine gelen ekipler, esnaf Cinbir'e sadece paket servis yapabileceğini, genelge doğrultusunda içeriye müşteri alamayacağını hatırlattı.

Cezai işlem uygulandı

Bunun üzerine cep telefonu ile kayda giren Cinbir, polis ve zabıtadan oluşan ekipleri "Benden izin almadınız" diyerek iş yerinin dışına çıkartmak istedi. Ekipler hem iş yeri sahibine hem de restoranda yemek yiyen müşterilere cezai işlem uyguladı.

"Bu yüzden bu zamana kadar 23 tane ceza yazıldı" Yaşananları anlatan Cinbir, “13 yıldır esnaflık yapıyorum. Biz burada ekmeğimizin peşindeyiz. Eve ekmek getirmenin peşindeyiz. Hiçbir şekilde gayrimeşru iş yapmıyoruz. Polislerin yaptığı şu; şikayet üzerine buraya geliyorlar, içeriye müşteri alamazsınız sadece paket servis yapabilirsiniz diye. Bu yüzden bu zamana kadar 23 tane ceza yazıldı. Kanuni yetkileri olmadığı halde. Polisler buraya her geldiklerinde bize ve müşterilerimize cezalar kestiler. Biz devlete karşı değiliz tam tersi yasalar çerçevesinde hareket ediyoruz. Çünkü hiçbir yasanın üzerine genelge çıkamaz." diye konuştu.

Bir diğer esnaf haklı buldu...

O anlara şahit olan Nuri Tepe isimli esnaf ise "Ben o esnada buradaydım, olaya şahit oldum. Arkadaşımız hakkını arıyor. Evine ekmek götürüyor, bir mücadele veriyor. Polisler de o esnada geldiler. Böyle bir şey yapamayacağını söylediler. Sadece paket servis yapabileceğini söylediler. Onlar da bir şeyin farkındalar ama o anlara burada şahit olduk." dedi.