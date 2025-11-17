BIST 10.768
Zonguldaklı mimar işini bırakıp dede mesleğini sürdürüyor! Artık modern bir fındık tesisi var

|
Zonguldak'ta, mimarlığı bırakıp ata mesleği fındık tüccarlığını sürdüren Samet Kaya, çocukluk yıllarını geçirdiği dükkanını modern üretim tesisine dönüştürdü.

Zonguldaklı mimar işini bırakıp dede mesleğini sürdürüyor! Artık modern bir fındık tesisi var - Resim: 1

Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu 29 yaşındaki Kaya, İngiltere'de geçirdiği iki yıllık dil eğitiminin ardından kente dönerek bir süre mimarlık yaptı.

Zonguldaklı mimar işini bırakıp dede mesleğini sürdürüyor! Artık modern bir fındık tesisi var - Resim: 2

Mesleğine devam etmek yerine çocukluk yıllarını geçirdiği fındık dükkanına dönmeye karar veren Kaya, ilçede dedesi Mecit Kaya’dan kalan fındık tüccarlığını devralarak, işini daha profesyonel bir yapıya kavuşturdu.

Zonguldaklı mimar işini bırakıp dede mesleğini sürdürüyor! Artık modern bir fındık tesisi var - Resim: 3

Geçen yıl 87 yaşında vefat eden ve yaklaşık 35 yıl boyunca fındık alım satımı yapan dedesinin mirasını sahiplenen genç girişimci, İnağzı Mahallesi Kaptan İlhan Kurtuluş Caddesi'ndeki dededen kalma dükkanı modern üretim hattına dönüştürdü.

Zonguldaklı mimar işini bırakıp dede mesleğini sürdürüyor! Artık modern bir fındık tesisi var - Resim: 4

Samet Kaya, işletmesinde fındığı kırmadan kavurmaya, boyutlandırmadan paketlemeye kadar tüm işlemleri makinelerle gerçekleştiriyor.

Kaya, AA muhabirine, yaz tatillerinde dedesine mevsimlik olarak yardım etmesi dolayısıyla fındığın yolculuğunu yakından tanıdığını belirtti.

