Zonguldak, Sinop, Bartın ve Kastamonu'yu şiddetli sağanak vurdu! Köprüler yıkıldı, evleri su bastı
Zonguldak, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli sağanak etkili oluyor. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da dereler taştı, yollar kapandı, köprüler yıkıldı. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı, mahsur kalanlar botlar ve iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Bölge için çarşambaya kadar kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaklaşık 30 ev tahliye edildi, 100'ün üzerindeki kişi güvenli bölgeye taşındı. AFAD peş peşe uyarılarda bulunup tedbirleri açıkladı...
Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı.
İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı, 2 köprü çöktü. Sağanak nedeniyle iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşların üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, İnebolu'da derenin çok yükseldiğini ve dere boyundaki dükkanların açıklamayacağını belirtti.
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.