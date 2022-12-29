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EĞİTİM

Zonguldak Ereğli lisesinde korkunç görüntü! Engelli liseliye zulmettiler her anı korkunç

ZONGULDAK Ereğli'deki bir lisede engelli öğrencinin yaşadığı akran zorbalığı büyük tepki çekti. Sınıf arkadaşları tarafından şiddet uygulanan engelli lise öğrencisi alaylarına ve tekmeli tokatlı saldırılarına uğradı. Görüntüleri cep telefonuna da çekilen liseli genç perişandı. Önce tahtaya kafası vuruldu, devamında üzerinde uçan tekme denemesi yapıldı, finalde de şınav işkencesine maruz kaldı. İşkence görüntüleri ortaya çıkınca 4 öğrenci gözaltına alındı.

ZONGULDAK Ereğli'de bir lisede yaşanan akran zorbalığının video görüntüleri izleyen herkesi dehşete düşürdü. Ereğli'de bir meslek lisesinde kayda alınan görüntülerde, engelli öğrenciye, sınıf arkadaşları tarafından yapılan zulüm, saniye saniye kaydedildi.

Uçan tekme atıp yumrukladı

Liseli öğrenciler sınıf arkadaşları olan engelli genci sınıfta sıkıştırdı. Engelli gencin üzerinde uçan tekme denemesi yapan liselilerin zalimliği akıl alın gibi değildi. 

Zorla oynattılar kafasını tahtaya vurdular

Engelli genci zorla oynatmak isteyen liseli gençler, devamında şiddete başvurmaya başlıyor. Görüntülerde liseli gençlerin engelli arkadaşlarını tahtaya yapıştırıp kafasını duvara vurmaları da var. 

N.G. isimli engelli öğrencinin işkencesi dakikalarca sürdü. Şiddetin ilerleyen evrelerinde liseli öğrenciyi yere yatırıp zorla şınav da çektirdiler. 

N.G'yi darp eden zorba öğrencilerin, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi. Yaşanan skandalla ilgili, engelli öğrencinin ailesinin, suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Ereğli Kaymakamlığı'nın olaya ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatılması talimatı verdiği de gelen bilgiler arasında.

4 öğrenci gözaltına alındı

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında akşam saatlerinde olaya karışan 4 öğrenci hakkında gözaltı kararı verdi. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri 4 öğrenciyi evlerinden gözaltına aldı.

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