Zonguldak Alaplı'da çay taştı! Ev ve iş yerlerini su bastı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak Alaplı'da çay taştı! Ev ve iş yerlerini su bastı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan çayın çevresindeki ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda ve evlerinde mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak Alaplı'da çay taştı! Ev ve iş yerlerini su bastı - Sayfa 1

İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Alaplı çayının debisi yükseldi. 

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Zonguldak Alaplı'da çay taştı! Ev ve iş yerlerini su bastı - Sayfa 2

Pazaryeri mevkiindeki ev ve iş yerlerini su bastı. 

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Zonguldak Alaplı'da çay taştı! Ev ve iş yerlerini su bastı - Sayfa 3

Alaplı Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Bir iş yerinde mahsur kalan işçiler, sandalyelerin üzerine çıkarak bekledi. 

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Zonguldak Alaplı'da çay taştı! Ev ve iş yerlerini su bastı - Sayfa 4

Ekipler, iş makineleriyle yolda kalan araçları ve mahsur kalan vatandaşları kurtardı. 

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