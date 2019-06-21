Zonguldak Alaplı'da çay taştı! Ev ve iş yerlerini su bastı
Demirören Haber Ajansı
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan çayın çevresindeki ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda ve evlerinde mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Alaplı çayının debisi yükseldi.
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Pazaryeri mevkiindeki ev ve iş yerlerini su bastı.
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Alaplı Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Bir iş yerinde mahsur kalan işçiler, sandalyelerin üzerine çıkarak bekledi.
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Ekipler, iş makineleriyle yolda kalan araçları ve mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
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