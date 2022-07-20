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'Zombi sinek' tüyler ürpertti! Böylesi ne duyuldu ne görüldü bilim insanları şaşkın

'Zombi sinek' tüyler ürpertti! Böylesi ne duyuldu ne görüldü bilim insanları şaşkın

Kopenhag Üniversitesi ile İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi birlikte araştırma yürüttü. Sineklerle ilgili tüyler ürperten veriler elde edildi. Sinek popülasyonunu dengede tutan şey sadece bir koku çıktı.

'Zombi sinek' tüyler ürpertti! Böylesi ne duyuldu ne görüldü bilim insanları şaşkın

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte Avrupa'da ve Türkiye'de sinekler tekrar gündemde.

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'Zombi sinek' tüyler ürpertti! Böylesi ne duyuldu ne görüldü bilim insanları şaşkın

Salgın hastalıkların yayılması konusunda oynadığı rolle adeta 'doğal bir silah' olan sivrisineklerden sonra karasineklerle ilgili yeni tamamlanan bir araştırmanın sonuçları ise duyanları şaşkına çevirdi.

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'Zombi sinek' tüyler ürpertti! Böylesi ne duyuldu ne görüldü bilim insanları şaşkın

 Araştırmaya göre, karasineklerde ölümcül hastalığa neden olan ve bu sebeple 'biyolojik kontrol ajanı' olarak adlandırılan 'zombi sinek mantarı' dişi sinekleri yaklaşık 6 gün içinde öldürüyor.

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'Zombi sinek' tüyler ürpertti! Böylesi ne duyuldu ne görüldü bilim insanları şaşkın

Erkek sinekleri çeken o koku
Dişi sinekler öldükten sonra ise mantar harekete geçiyor ve salgılanan kimyasallar yaydıkları kokuyla erkek sinekleri ölü dişi sineklere doğru çekiyor. Mantarın erkek sineklere bulaşmak için izlediği yol ise oldukça sıra dışı.  

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