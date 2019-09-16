Ziynet Sali yaşça küçük sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi

Ziynet Sali, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erkan Erzurumlu ile dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaevine girdi. Gitaristi ile evlenen güzel şarkıcı Ziynet Sali'nin mutlu gecesinde nikah şahitleri ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar oldu.