Ziynet Sali yaşça küçük sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi
KIBRIS'ta Ziynet Sali, kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu ile dünyaevine girdi.
Ziynet Sali, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erkan Erzurumlu ile dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaevine girdi. Gitaristi ile evlenen güzel şarkıcı Ziynet Sali'nin mutlu gecesinde nikah şahitleri ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar oldu.
Mutluluğu kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu'da bulan Ziynet Sali'nin düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı. 150 kişilik davetlinin katıldığı düğünün konsepti yasemin çiçekleri oldu.
Ziynet Sali'nin gelinliği ise ünlü modacı Cengiz Abazoğlu'na ait. Eğlenceli anların yaşandığı düğünde bir ara Erkan Erzurumlu şarkı söyledi, Ziynet Sali de kurtlarını döktü.
Yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da duyuran Ziynet Sali'ye birçok ünlü isimden de tebrik mesajı geldi.