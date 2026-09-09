Ziyech'in yeni takımı belli oldu

Hakim Ziyech kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son olarak ülkesi Fas’ta Wydad Casablanca forması giyen tecrübeli oyuncu, Brezilya’nın köklü kulüplerinden Botafogo’ya transfer oldu.

33 yaşındaki futbolcuyu Brezilya’ya gelişinde çok sayıda Botafogo taraftarı karşıladı. Ziyech, bu transferle birlikte kariyerinde ilk kez Güney Amerika’da ve Brezilya Ligi’nde mücadele edecek.

Faslı futbolcu daha önce Hollanda, İngiltere, Türkiye, Katar ve Fas’ta forma giydi. 2023 yılında Galatasaray’a transfer olan Ziyech, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra Al-Duhail’e, ardından Wydad Casablanca’ya geçti. Hakim Ziyech, Wydad Casablanca formasıyla çıktığı 16 resmi karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.