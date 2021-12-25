BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Tarkan Hadise Demet Akalın İrem Derici Zeynep Bastık'a fark attı: İşte yılın şarkısı...

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Tarkan Hadise Demet Akalın İrem Derici Zeynep Bastık'a fark attı: İşte yılın şarkısı...

Online müzik akış servisi Spotify, 2021 yılının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Tarkan, İrem Derici, Zeynep Bastık, Demet Akalın, Hadise, Sibel Can gibi isimlere fark atarak zirveye yerleşen ismi görenler inanamadı. İşte yılın şarkıları...

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Tarkan Hadise Demet Akalın İrem Derici Zeynep Bastık'a fark attı: İşte yılın şarkısı...

50. Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Sevmedim Deme

150
Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Tarkan Hadise Demet Akalın İrem Derici Zeynep Bastık'a fark attı: İşte yılın şarkısı...

49. İkilem - Kaybolurum Gülüşünde

250
Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Tarkan Hadise Demet Akalın İrem Derici Zeynep Bastık'a fark attı: İşte yılın şarkısı...

48. Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak

350
Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Tarkan Hadise Demet Akalın İrem Derici Zeynep Bastık'a fark attı: İşte yılın şarkısı...

47. Buray & Arem Özgüç & Arman Aydın - Senin Yüzünde

450