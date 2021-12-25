Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Tarkan Hadise Demet Akalın İrem Derici Zeynep Bastık'a fark attı: İşte yılın şarkısı...
Online müzik akış servisi Spotify, 2021 yılının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Tarkan, İrem Derici, Zeynep Bastık, Demet Akalın, Hadise, Sibel Can gibi isimlere fark atarak zirveye yerleşen ismi görenler inanamadı. İşte yılın şarkıları...
50. Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Sevmedim Deme
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49. İkilem - Kaybolurum Gülüşünde
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48. Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak
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47. Buray & Arem Özgüç & Arman Aydın - Senin Yüzünde
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