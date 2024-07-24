Zirvede cesetleri bulundu! 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerinin indirilmesi için, farklı illerden gelen 44 AFAD personeli ile UMKE ve jandarma ekipleri görev yapıyor.