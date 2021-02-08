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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. TFF, 4 karşılaşmada görev yapacak hakemleri açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak 4 maçı yönetecek hakemleri açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre hakemler şu şekilde:

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

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