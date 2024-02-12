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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Buna göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin rakibi MKE Ankaragücü oldu. Galatasaray ile Fatih Karagümrük eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Konyaspor ile eşleşti.

Ayrıntılar gelecek...

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