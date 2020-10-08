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Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Demirören Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası 13, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak.

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2020 - 2021 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belirlendi. Planlamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 13, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stadyum daha sonra ilan edilecek.

Kupada 2. eleme turu maçları 20-22 Ekim, 3. tur 3-5 Kasım, 4. tur 24-26 Kasım ve 5. tur 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Son 16 turu mücadelesi 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak kupanın çeyrek final karşılaşmaları ise 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Kupada yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak.

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