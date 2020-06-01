Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları! En büyük kredi paketi
3 devlet bankası, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan son dakika koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşa yeni kredi paketi açıklandı. İşte kalem kalem faiz oranları...
Söz konusu kamu bankaları, konuttan taşıta mobilyadan tatile yeni kredi paketleri hazırlandı. Sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0,64'e kadar düşürüldü. İkinci elde faiz yüzde 0,74 olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada paket için 'Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi' olacak demişti. İşte tüm ayrıntılar..
Konut kredisinde faiz yüzde 0,64'E iniyor
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.
Sıfır konutlar için örnek kredi faizi ödeme tablosu
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.