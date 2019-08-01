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Ziraat Bankası Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi

Ziraat Bankası Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi

Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına indirdi.

Kurumsal Kredi Faiz oranı ile Tüketici Kredi Faizi

Ziraat Bankası Kurumsal Kredi Faiz oranını yüzde 17 ila 18 aralığında belirledi. Tüketici Kredi Faizini 60 ay vadede yüzde 1,59 olarak belirledi. 

Yüzde 0,99 olarak belirlendi

Banka, 500 bin TL'ye kadar 180 ay konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Ziraat Bankası tüketici kredileri faizlerini maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurdu. Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirledi.

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