Ziraat Bankası emekli promosyonu belli oldu! Maaşa göre kaç TL veriliyor, şartlar neler?

Emekli banka promosyonlarında rekabet devam ederken Ziraat Bankası’nın güncel ödeme tutarları da araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine maaş miktarına göre farklı promosyon ödemeleri yapılıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 20 bin TL maaş alan emekli kaç TL promosyon alıyor? Şartlar neler ve başvuru nasıl yapılır? İşte güncel bilgiler…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesindeki güncel bilgilere göre emeklilere maaş tutarlarına bağlı olarak 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyon tutarları şöyle:

0 - 9.999,99 TL maaş: 5.000 TL

10.000 - 14.999,99 TL maaş: 8.000 TL

15.000 - 19.999,99 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

20 BİN TL EMEKLİ MAAŞI ALAN NE KADAR PROMOSYON ALIR?

Ziraat Bankası’ndan 20 bin TL veya üzerinde emekli maaşı alanlara 12 bin TL promosyon ödeniyor. Bu tutar bankanın standart emekli maaş promosyonundaki en yüksek ödeme seviyesini oluşturuyor.

15 BİN TL EMEKLİ MAAŞINA KAÇ TL PROMOSYON VERİLİYOR?

Aylık emekli maaşı 15 bin TL ile 19.999,99 TL arasında olan müşterilere Ziraat Bankası tarafından 10 bin TL promosyon ödeniyor.

10 BİN TL EMEKLİ MAAŞINA KAÇ TL PROMOSYON VERİLİYOR?

Emekli maaşı 10 bin TL ile 14.999,99 TL arasında bulunan müşteriler 8 bin TL promosyon alabiliyor. Maaşı 10 bin TL’nin altında olanlar için promosyon tutarı ise 5 bin TL olarak uygulanıyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası’nın açıkladığı temel şart, emekli maaşının 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden alınacağının taahhüt edilmesi. Promosyon ödemesi 3 yıllık dönem için peşin olarak gerçekleştiriliyor. Promosyon miktarı belirlenirken müşterinin Ziraat Bankası aracılığıyla aldığı emekli maaşlarının bir aya karşılık gelen toplam tutarı esas alınıyor. Varsa haciz ve nafaka kesintileri hesaplamada dikkate alınıyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası emekli promosyonuna başvurular birden fazla kanaldan yapılabiliyor.

Bankanın resmi açıklamasına göre başvuru seçenekleri şöyle:

Ziraat Mobil

İnternet Şubesi

Ziraat Bankası şubeleri

ATM’ler

SMS

Müşteri İletişim Merkezi

SMS ile başvurmak isteyenler 4757’ye “PRO T.C. Kimlik Numarası” yazarak mesaj gönderebiliyor. Ardından Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onay işlemi gerçekleştiriliyor.

EMEKLİ MAAŞI ZİRAAT BANKASI’NA NASIL TAŞINIR?

Başka bir bankadan emekli maaşı alanlar maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıdıktan sonra promosyon başvurusunda bulunabiliyor. Banka, maaşını Ziraat’e yeni taşıyan müşterilere promosyonun yanı sıra çeşitli ek avantajlar da sunuyor. İlk kez emekli olacak kişiler de maaş ödemesi için Ziraat Bankası’nı tercih edebiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE BAŞKA HANGİ AVANTAJLARI VERİYOR?

Ziraat Bankası, maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez emekli olan müşteriler için promosyon dışında çeşitli kampanyalar da sunuyor. Güncel resmi kampanyalar arasında 40 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, otomatik fatura ödeme talimatlarına 12 ay boyunca toplam 6 bin TL’ye kadar iade, ücretsiz HGS etiketi ve kiralık kasada yüzde 25 indirim bulunuyor. Ayrıca maaşını Ziraat’ten alan emekliler dijital kanallardaki Havale, EFT ve FAST işlemlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU PEŞİN Mİ ÖDENİYOR?

Evet. Ziraat Bankası emekli promosyonu 3 yıllık dönem için peşin olarak ödeniyor. Promosyon başvurusunun ardından maaş tutarına karşılık gelen ödeme müşterinin emekli maaşı hesabına yatırılıyor. Promosyon aldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde emekli maaşının artması halinde ise mevcut taahhüt kapsamında ayrıca ilave promosyon ödemesi yapılmıyor.