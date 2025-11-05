BIST 10.914
Zincir markette kesiyer olarak çalıyan kadın boşandığı eski eşiyle karşılaşınca...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, boşandığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi'ndeki bir zincir markette kasiyer olarak çalışan M.E. (30), iş yerinde bulunduğu sırada boşandığı eşiyle karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine eski eşi, yanında getirdiği bıçakla M.E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan ve Osmangazi ilçesindeki Emek Metro İstasyonu’na gelen şüpheli, burada polisi arayarak eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

