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Zina davası şoku! Hasta yatağında ihanete uğrayan Burak Sergen'e Nihan Ünsal'dan karşı atak: Bomba iddialar...

Zina davası şoku! Hasta yatağında ihanete uğrayan Burak Sergen'e Nihan Ünsal'dan karşı atak: Bomba iddialar...

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk Güçlü karakteriyle akıllarda yer edinen Burak Sergen ve eşi Nihan Ünsal arasında sular durulmuyor.

Zina davası şoku! Hasta yatağında ihanete uğrayan Burak Sergen'e Nihan Ünsal'dan karşı atak: Bomba iddialar...

Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile geçen yıl haziran ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu. 

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Zina davası şoku! Hasta yatağında ihanete uğrayan Burak Sergen'e Nihan Ünsal'dan karşı atak: Bomba iddialar...

Koronavirüse yakalanan ve uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, bu süreçte eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenmişti.

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Zina davası şoku! Hasta yatağında ihanete uğrayan Burak Sergen'e Nihan Ünsal'dan karşı atak: Bomba iddialar...

Henüz 4 aylık evli olan çiftin evliliği ihanet haberleriyle sarsılmış, Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açmıştı.

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Zina davası şoku! Hasta yatağında ihanete uğrayan Burak Sergen'e Nihan Ünsal'dan karşı atak: Bomba iddialar...

Burak Sergen bir gazetede yayımlanan eşinin ihanet fotoğraflarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu. 

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