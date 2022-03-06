Zina davası şoku! Hasta yatağında ihanete uğrayan Burak Sergen'e Nihan Ünsal'dan karşı atak: Bomba iddialar...
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk Güçlü karakteriyle akıllarda yer edinen Burak Sergen ve eşi Nihan Ünsal arasında sular durulmuyor.
Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile geçen yıl haziran ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.
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Koronavirüse yakalanan ve uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, bu süreçte eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenmişti.
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Henüz 4 aylık evli olan çiftin evliliği ihanet haberleriyle sarsılmış, Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açmıştı.
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Burak Sergen bir gazetede yayımlanan eşinin ihanet fotoğraflarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu.
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