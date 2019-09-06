Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe hayatını kaybetti!

Tüm seçimleri kazanarak koltukta kalmayı başarmıştı

Zimbabve'de 1982-1986 yıllarında Mugabe'nin eski hükümet ortağı Joshua Nkomo ve partisi Zimbabve Afrika Halkları Birliği ile yaşanan siyasi kriz, iç çatışmaya dönüştü ve çatışmalarda yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti. Başkanlık sistemine geçilmesiyle 1987 yılında devlet başkanı olan Mugabe, askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybettiği 2017 yılına kadar tüm seçimleri kazanarak koltukta kalmayı başarmıştı.