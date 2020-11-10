Zimbabveli milyoner doğum gününde öldü! Lüks araç meraklısıydı
Sosyal medyada 654 bin takipçisi bulunan Zimbabveli milyoner ve fenomen Genius Kadungure (36) lüks aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, Zimbabve’nin doğusunda Domboshawa bölgesinde dün meydan geldi. Yaşadığı villadan lük aracına binen Genius Kadungure, doğum gününü kutlamak için geceyi arkadaşlarıyla dışarıda geçirmek üzere yola çıktı.
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Alev aldı: Kadungure’nin yönettiği aracın, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı, ardından bir ağaca çarparak alev aldığı belirtildi.
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3 arkadaşı daha öldü: Kadungure ve yanındaki 3 yolcunun yanan araçta mahsur kaldıkları ve kaza sonucu yaşamını yitirdikleri duyuruldu.
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Kadungure’nin aracında fenomen olan Michelle Amuli, ülkesinde dolandırıcılıktan aranan Malavi vatandaşı Limumba Karim ve Mozambik vatandaşı Elisha adlı bir kadının bulunduğu belirtildi.
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