Zilhicce ayı ne zaman 2019 Zilhicce orucu nasıl tutulur kaç gün?

Zilhicce ayı ne zaman 2019, zilhice ayında ne oluyor ve Zilhicce orucu kaç gün tutulur araştırmaları başladı. Kurban bayramının da içinde olduğu Zilhice ayı bu sene 2 Ağustos cuma günü başlayacak. Müslümanlar için yerinin ayrı olmasının bir nedeni ise hac ibadetlerinin de bu 10 günlük süre içinde yapılması. Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. gün dahil olmak üzere oruç tutulur.