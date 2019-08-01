Zilhicce ayı ne zaman 2019 Zilhicce orucu nasıl tutulur kaç gün?
Kurban bayramı içinde olan Zilhicce ayı bu sene 2 Ağustos cuma günü başlayacak.. ilk 10 günü içinde hac ibadetlerinin yapıldığı Zilhicce ayında nasıl dua etmek gerekir, Zilhicce ayı iadetleri ve zikirleri nelerdir? Zilhicce ayının 10 gününde farklı zikirler edilir? Peki hilce ayı zikirleri nedir?
Zilhicce ayı ne zaman 2019, zilhice ayında ne oluyor ve Zilhicce orucu kaç gün tutulur araştırmaları başladı. Kurban bayramının da içinde olduğu Zilhice ayı bu sene 2 Ağustos cuma günü başlayacak. Müslümanlar için yerinin ayrı olmasının bir nedeni ise hac ibadetlerinin de bu 10 günlük süre içinde yapılması. Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. gün dahil olmak üzere oruç tutulur.
Peki zilhice ayı zikirleri nedir, zilhice ayında nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? Zilhie ayının 10 günü için farklı zikirler vardır. İşte merak edilenler...
Hac ibadetinin yerine getirildiği ay olması dolayısıyla önemli bir konuma sahip olan Zilhicce ayı, Müslümanların en çok ilgilendiği dönemler arasında. 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak bilinen bu gün, içerisinde Kurban Bayramını da barındırmaktadır.
ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan Zilhicce için sayılı gün kaldı. Zilhicce ayı bu yıl 2 Ağustos Cuma günü başlayacak. 30 Ağustos 2019 Cuma günü ise sona erecek. 31 Ağustos’ta ise Muharrem ayının ilk günü idrak edilecek.