Sokağa çıkan gözlerine inanamadı! Çatıdan kopan beton parçaları araçları pert etti
Anadolu Ajansı
|
İSTANBUL Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın çatısından düşen beton parçaları, park halindeki araçlara zarar verdi. Ekipler sokağı kapattı. İnceleme sürerken araçların hali şoke etti.
Yeşiltepe Mahallesi 57 Sokak'taki tahliye edilen 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar, park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken araçlar ise kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı kapattı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki incelemesi devam ediyor.
