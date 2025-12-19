BIST 11.315
Sokağa çıkan gözlerine inanamadı! Çatıdan kopan beton parçaları araçları pert etti

Anadolu Ajansı
İSTANBUL Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın çatısından düşen beton parçaları, park halindeki araçlara zarar verdi. Ekipler sokağı kapattı. İnceleme sürerken araçların hali şoke etti.

Sokağa çıkan gözlerine inanamadı! Çatıdan kopan beton parçaları araçları pert etti - Resim: 1

Yeşiltepe Mahallesi 57 Sokak'taki tahliye edilen 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar, park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

Sokağa çıkan gözlerine inanamadı! Çatıdan kopan beton parçaları araçları pert etti - Resim: 2

Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı kapattı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

Sokağa çıkan gözlerine inanamadı! Çatıdan kopan beton parçaları araçları pert etti - Resim: 3
Sokağa çıkan gözlerine inanamadı! Çatıdan kopan beton parçaları araçları pert etti - Resim: 4
