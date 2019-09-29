Zeytinburnu'nda derbi tartışması cinayetle bitti
ZEYTİNBURNU'nda Ruhi P. i, dün akşam Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı sırasında tartıştığı arkadaşı Levent T.'yi bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen Levent T. ile Ruhi P. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı. Levent T., bugün saat 11.00 sıralarında Ruhi P.'nin evinin önüne gitti. Ruhi P.'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı.
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Levent T. aşağıya inen Ruhi P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar Ruhi P'ye isabet etmezken, Ruhi P. evden getirdiği bıçakla Levent T.'ye saldırdı.
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Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.event T. olay yerinde hayatını kaybetti.
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