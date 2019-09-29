Zeytinburnu'nda derbi tartışması cinayetle bitti

Olay, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen Levent T. ile Ruhi P. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.