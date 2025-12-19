BIST 11.342
DOLAR 42,81
EURO 50,19
ALTIN 5.989,98
HABER /  GÜNCEL

Zeytinburnu'da gece yarısı korku dolu anlar sesi duyan sokağa çıktı

Zeytinburnu'da gece yarısı korku dolu anlar sesi duyan sokağa çıktı

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın çatısından düşen beton parçaları, park halindeki araçlara zarar verdi.

Abone ol

Yeşiltepe Mahallesi 57 Sokak'taki tahliye edilen 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar, park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü.

Olayda yaralanan olmazken araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı kapattı.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko İtalya'da fark atarak kazandı
Fenerbahçe Beko İtalya'da fark atarak kazandı
Samsunspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Samsunspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Samsunspor Almanya'dan eli boş döndü! İlk 8 fırsatını teptik
Samsunspor Almanya'dan eli boş döndü! İlk 8 fırsatını teptik
Bakan Mehmet Şimşek'e fahri doktora ünvanı
Bakan Mehmet Şimşek'e fahri doktora ünvanı
İzmir’de düzensiz göç operasyonu! 79 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir’de düzensiz göç operasyonu! 79 düzensiz göçmen yakalandı
Burhanettin Duran TDT temsilcisiyle bir araya geldi
Burhanettin Duran TDT temsilcisiyle bir araya geldi
Trump'tan Ukrayna'yı şoke eden açıklama
Trump'tan Ukrayna'yı şoke eden açıklama
Sedef Güler cinayeti davasında ara karar açıklandı
Sedef Güler cinayeti davasında ara karar açıklandı
PFDK’dan El Bilal Toure kararı! Cezası belli oldu
PFDK’dan El Bilal Toure kararı! Cezası belli oldu
Galatasaray Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı
Galatasaray Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı
GAİN Medya soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama talebi
GAİN Medya soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama talebi
Altın fiyatları yeniden çıkışa geçti! Gram altın o seviyeye ulaştı...
Altın fiyatları yeniden çıkışa geçti! Gram altın o seviyeye ulaştı...