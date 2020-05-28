Zeynep Şandemir'in annesi isyan etti! Milli boksör sevgilisinin evine bakın nasıl girmiş

"Ahmet'le net bir şekilde bitti'': Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından '"İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı belirlendi.