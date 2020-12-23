Zeynep Sağdaş yatak odasına girince hayatının şokunu yaşadı
Dizi ve film müzikleri de yapan 37 yaşındaki başarılı şarkıcı Zeynep Sağdaş yatak odasına girince hayatının şokunu yaşadı.
Konser vermek için sık sık şehir dışına çıkan şarkıcı Zeynep Sağdaş, köpeğini gezdirmesi için evinin bir anahtarını apartman görevlisi Barış G.'ye vermişti.
Görevli, 30 Ekim'de Ankara'ya giden Sağdaş'ın isteği üzerine köpeğini gezdirdi. Akşam eve döndüğünde yatak odasındaki dağınıklığı fark eden Sağdaş, ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.
Pırlanta kolye, yüzük, bileklik ve altınlarının kaybolduğunu belirten şarkıcı polisi aradı.
Kamera kayıtlarında görevlinin Sağdaş'ın odasına girdiği, komodinin üzerindeki tektaş yüzüğü eline alıp inceleyip bıraktığı, tekrar evde dolaşmaya devam ettiği ve yatak odasına yeniden döndüğü görüldü.