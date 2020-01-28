Zeynep Korel Bergüzar Korel'in büyük çirkinlikleri deyip bakın neler anlattı şok sözler

Çok dayak yedim: ''Ne çocukluğumu bildim ne genç kızlığımı… Çok travmatik bir çocukluk geçirdim. Hem annemden hem babamdan çokça dayak yedim. Evdeki cinnetin haddi hesabı yoktu. Bu nedenle hassas bir yapım oldu. Evet babamda beni çok dövdü ama annemin bende bıraktığı hasar çok fazlaydı. Aile içi şiddeti babalar gibi yaşadım. Babamın annemi aldatmasını görerek büyüdüm.''