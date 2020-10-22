Zeynep Koçak müstehcen mesajları ifşa etti atana demediğini bırakmadı
Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncu olan Zeynep Koçak, müstehcen mesajları ifşa etti. Koçak, atan kişiye resmen ateş püskürdü.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran ardından değişimiyle herkesi şoke eden Zeynep Koçak, Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya zorbalığına maruz kalan Koçak, bir erkek takipçisinin rezalet mesajını ifşa etti.
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Mesajı ifşa eden Zeynep Koçak, "Ben bunu paylaşırken utanıyorum sen yazarken utanmıyorsun. Siz bu toplumun kanserisiniz topunuz yok olun inşallah" diyerek isyan etti.
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Öte yandan Zeynep Koçak, değişimiyle de çok konuşulmuştu. Eski halinden eser kalmayan oyuncuya sık sık 'gerçekten bu sen misin' diye soran takipçileri Zeynep Koçak'ın son halini görünce gözlerine inanmakta zorlanıyordu.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programında çok zayıf olan Koçak ilk iş olarak kilo almaya başladı.
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