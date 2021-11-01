Zeynep Demirel'den Halloween Cadılar Bayramı kostümüne gelen linçlere 'ekonomi'yanıtı

Ünlüler dünyası, yurtdışında 'Halloween' olarak bilinen Cadılar Bayramı'nda kostümleriyle sosyal medyayı salladı. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel de bu akıma katıldı. Kıyafetinden dolayı tepki gören Zeynep Demirel, kendisine gelen 'Cadılar Bayramı bizim dinimizde-kültürümüzde yok' eleştirilerine "Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin" diye yanıt verdi, bu yorumdan sonra ortalık iyice karıştı.