Zeynep Demirel'den Halloween Cadılar Bayramı kostümüne gelen linçlere 'ekonomi'yanıtı
Ünlü kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Halloween olarak bilinen Cadılar Bayramı kostümünü eleştirenlere verdiği cevapla gündemi salladı.
Ünlüler dünyası, yurtdışında 'Halloween' olarak bilinen Cadılar Bayramı'nda kostümleriyle sosyal medyayı salladı. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel de bu akıma katıldı. Kıyafetinden dolayı tepki gören Zeynep Demirel, kendisine gelen 'Cadılar Bayramı bizim dinimizde-kültürümüzde yok' eleştirilerine "Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin" diye yanıt verdi, bu yorumdan sonra ortalık iyice karıştı.
Zeynep Demirel, sosyal medyadan çocuklarıyla birlikte Cadılar Bayramımı kutladı. 2 ayrı konseptle Cadılar Bayramı'nı kutlayan Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel ile evli olan tescilli güzele, giydiği kostümlerle poz verdiği için takipçilerinden çok fazla tepki çekti.
Eleştirilere sessiz kalmadı
Bir dönemler Seksenler dizisinde de rol almış 31 yaşındaki tescilli güzel Zeynep Demirel sosyal medyada Cadılar Bayramı kutlayanlar arasına katıldı. Kostüm giyip eğlenen Demirel kendisine gelen eleştirilere sessiz kalmadı.
'Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize...'
Cadılar Bayramı'nın dinimizde olmaması ve giydiği kıyafetle tepkileri üstüne çeken Zeynep Demirel bu yorumlara 'Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin' şeklinde cevap verdi.