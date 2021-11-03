Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e 'Yeşilçam' temalı 40 yaş partisi
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve Seksenler dizisinde oynayan Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi...
Eski Belçika güzeli Zeynep Demirel, 40 yaşına giren eski milli kaleci eşi Volkan Demirel için Yeşilçam temalı bir parti düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği partide giyilen kıyafetler ve özel hazırlanan pasta dikkat çekti.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Zeynep Demirel, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ise unutamayacağı bir parti verdi.
Kıyafetlerin ışıltısı göz kamaştırdı
40 yaşına giren eşi için Yeşilçam temalı bir parti düzenleyen Zeynep Demirel, her anını da 515 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
80'li yıllara ait kıyafetlerin giyildiği partide pudra pembesi parlak bir tulum giyen 2 çocuk annesi Demirel, kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.