Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e dillere destan doğum günü kutlaması! Sosyal medyada rekor kırdı

Zeynep ve Volkan Demirel çifti, her yaptıklarıyla dikkat çekiyor ve birçok insan tarafından 'örnek aile' olarak adlandırılıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne-baba oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çeken çiftten Zeynep Demirel, eşi Volkan'ın doğum günü için yaptığı paylaşımla da çok konuşuldu.