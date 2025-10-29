Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e dillere destan doğum günü kutlaması! Sosyal medyada rekor kırdı
Zeynep ve Volkan Demirel çifti geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne-baba olmuşlardı. Eşi Volkan Demirel'in doğum günü için romantik paylaşım yapan Zeynep Demirel, o sözleriyle gündeme geldi. Paylaşımı ise sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
Zeynep ve Volkan Demirel çifti, her yaptıklarıyla dikkat çekiyor ve birçok insan tarafından 'örnek aile' olarak adlandırılıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne-baba oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çeken çiftten Zeynep Demirel, eşi Volkan'ın doğum günü için yaptığı paylaşımla da çok konuşuldu.
2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010'da Volkan Demirel ile evlenmişti.
3 ÇOCUKLULAR
Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Çiftin mutlu evliliği devam ederken Zeynep Demirel, son paylaşımında 44 yaşına giren eşi Volkan Demirel için romantik bir gönderi yayınladı.
"SÖĞÜT DALIM"
Eşiyle fotoğraflarını paylaşan Demirel, "İyi ki doğdun taze söğüt dalım. Seni çok seviyoruz." ifadelerini kullandı. Zeynep Demirel'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.