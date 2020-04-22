Zeynep Demirel karantina günlerinde imajını değiştirdi! Sosyal medya sallandı
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in Belçika güzeli eşi Zeynep Demirel, imaj değişikliğine gitti. Saç rengini radikal bir kararla değiştiren Demirel, sosyal medyayı salladı.
Kaleci Volkan Demirel ile 2010 senesinde, 2009 Miss Belçika" güzeli Zeynep Sever ile nikah masasına oturdu. İki çocuk annesi Zeynep Demirel, şu sıralar koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkamıyor. Demirel, karantina günlerinde gittiği imaj değişikliğini paylaşınca sosyal medya sallandı.
"Saçlarını bakır renge boyadı": Vaktini YouTube kanalına video çekerek ve spor yaparak geçiren Zeynep Demirel, imajını değiştirdi. Yıllardır görmeye alışık olduğumuz siyah saçlarını bakır rengine boyayan Demirel, yeni halini Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.
Zeynep Demirel'in yeni imajı takipçileri arasında fikir ayrılığı oluşturdu. Demirel, saçlarının peruk olduğunu düşünenlere de yanıt verdi.
"Siz de zamanla seveceksiniz": "İlk şoku atlattıysanız eğer söyleyeyim: peruk değil. Yaptım oldu ve ben çok beğendim. Bu da şu demek 'dünya alem birleşse kimseyi dinlemem'. Alışın zamanla siz de seveceksiniz...