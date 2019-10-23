Zeynep Casalini kızı Ceren Sarp'ı evlendirdi Türkan Şoray nikah şahidi oldu
Zeynep Casalini oyuncu kızı Ceren Sarp'ı müzisyen Necmettin Engin ile evlendirdi, Türkan Şoray ve Alişan Topaloğlu, nikah şahitliğini yaptı.
Zeynep Casalini'nin oyuncu kızı Ceren Sarp, müzisyen sevgilisi Necmettin Engin ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz gün Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikahla dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini Türkan Şoray ve Alişan Topaloğlu yaptı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, nikaha Ceren Sarp’ın annesi Zeynep Casalini, anneannesi Deniz Türkali, kardeşi Dafne Berk, Şenay Gürler ve İpek Bilgin gibi isimler katıldı.
Çiftin şahitliğini üstlenen Türkan Şoray, ''Gelin benim çocuğum gibi. Bebekliğinden beri tanıyorum. Birbirimize büyük bir aşkımız var. Evlilikte dürüstlük, sadakat, karşılıklı anlayış, saygı şart. İnşallah mutlu olur'' diyerek evlilik cüzdanını teslim etti.
Kızını evlendirmenin heyecanını yaşayan Zeynep Casalini, ''Çok mutlular. İnşallah hep böyle sürer. Benim nasihatim yok. Yaşayarak her şeyi öğreniyorlar. Damadım davulcudur. Ailecek müzikle ilgileniyoruz'' dedi.