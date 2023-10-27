Zeynep Beşerler eşinden boşanıyor! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı
Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Melek Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Beşerler bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 10 yıldır evli olan ve eşinden ayrılacağı haberi gündem olan Beşerler’in aldatıldığı iddia edildi.
2014 yılında Arka Sokaklar dizisine veda eden Zeynep Beşerler, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.
Şimdilerde 44 yaşında olan Beşerler 2013 yılında Emir İçgören ile nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir yaşam süren çiftten üzen haber geldi. Zeynep Beşerler ve Emir İçgören'in 10 yıllık evliliklerinin çatırdadığı haberi gündem olmuştu.
Sabah'ın haberine göre yedi yaşında bir oğulları bulunan çift evlerini ayırmış. Bülent Cankurt, çiftle ilgili detayları şöyle açıkladı:
Bu yılın başında, oyuncu Zeynep Beşerler ile işadamı Emir İçgören'in, 10 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmuştu.