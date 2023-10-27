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Zeynep Beşerler eşinden boşanıyor! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

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Zeynep Beşerler eşinden boşanıyor! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Melek Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Beşerler bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 10 yıldır evli olan ve eşinden ayrılacağı haberi gündem olan Beşerler’in aldatıldığı iddia edildi.

Zeynep Beşerler eşinden boşanıyor! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

2014 yılında Arka Sokaklar dizisine veda eden Zeynep Beşerler, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

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Zeynep Beşerler eşinden boşanıyor! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Şimdilerde 44 yaşında olan Beşerler 2013 yılında Emir İçgören ile nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir yaşam süren çiftten üzen haber geldi. Zeynep Beşerler ve Emir İçgören'in 10 yıllık evliliklerinin çatırdadığı haberi gündem olmuştu.

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Zeynep Beşerler eşinden boşanıyor! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Sabah'ın haberine göre yedi yaşında bir oğulları bulunan çift evlerini ayırmış. Bülent Cankurt, çiftle ilgili detayları şöyle açıkladı:

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Zeynep Beşerler eşinden boşanıyor! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Bu yılın başında, oyuncu Zeynep Beşerler ile işadamı Emir İçgören'in, 10 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmuştu.

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