Zeynep Bastık'tan olay kare! Ramazan ayında bir garip kombin

Sosyal medyada yapılan anket çalışmasında "En seksi Türk kadını" ünvanını alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın başının kapalı, göbeğinin açık olduğu fotoğraf karesi büyük tepki çekti. Fotoğrafın altına "Keşke insanların değerlerine saygı duysanız" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın aşının kapalı, göbeğinin açık olduğu fotoğraf karesi sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Fotoğrafın ardından bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Paylaşımın altına, "Keşke insanların değerlerine saygı duysanız" şeklinde eleştiriler yazıldı.

BAŞÖRTÜSÜ MÜ DEĞİL Mİ?

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü şarkıcının başına taktığı şeyin başörtüsü olmadığını belirterek, yapılan eleştirilerin ölçüsüz olduğunu ifade etti.

